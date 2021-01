Na tekmi, za katero je pred prihodom na prizorišče v Val di Fiemme dejala, da na njej pričakuje največ in jo je izpostavila kot glavni cilj zaključka Tour de ski, najboljši slovenski smučarski tekačici Anamariji Lampič ni šlo po načrtih. Ena izmed glavnih favoritinj za uvrstitev najmanj na stopničke je namreč slabše odtekla zadnji del proge v polfinalu in višje od petega mesta v svoji skupini ni zmogla. Že pred zaključkom v ciljni ravnini so jo namreč ostale tekmovalke dobro zaprle, zaradi česar je padla na zadnje mesto, v ravnini pa nato več ni zmogla nadoknaditi zaostanka in prehitela le Švicarko Nadine Faendirch. Pred njo so se uvrstile Rusinja Julija Stupak, prva tri mesta pa so zasedle Švedinje Linn Svahn, Emma Ribom in Maja Dahlqwist, ki so bile najhitrejše tudi v finalu in poskrbele za povsem švedsko obarvane stopničke, le da sta Ribomova in Dahlqvistova zamenjali mesti.

Na tekmo se je edina slovenska predstavnica v Val di Fiemme sicer podala s tretjim časom kvalifikacij, dobro pa ji je šlo tudi v četrtfinalu, v katerem je suvereno zasedla drugo mesto v svoji skupini. V tej sezoni je današnje deveto mesto njen najslabši rezultat, s katerim ostaja pri treh uvrstitvah na stopničke v sprintu: druga je bila v Davosu in, po nekaj zapletih in pritožbi, v Val Müstairju, tretja pa v Dresdnu.

Tudi v moški konkurenci je zmaga odšla na Švedsko, s svojo sploh prvo uvrstitvijo na zmagovalne stopničke jo je dosegel Oskar Svensson. Letošnja izvedba Tour de ski se bo zaključila jutri z osmo etapo in tradicionalnim vzponom na Alpe Cermis. Tekačice bodo štartale ob 12.40, tekači pa ob 15.30.

Val di Fiemme v številkah

Svetovni pokal, sprint (1,3 km klasično), ženske: 1. Svahn 3:14,69, 2. Dahlqwist +0,54, 3. Ribom (vse Šve) +0,84, 4. Neprajaeva +1,60, 5. Sorina (obe Rus) +1,97, 6. Parmakoski (Fin) +2,42, 9. Lampič (Slo) izpadla v polfinalu.

Svetovni pokal, sprint (1,5 km klasično), moški: 1. Svensson (Šve) 3:19,83, 2. Retivik +0,24, 3. Bolšunov (oba Rus) +0,32, 4. Pellegrino (Ita) +0,70, 5. Chauvin (Fra) +0,76, 6. Malcev (Rus) +3,15.