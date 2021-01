"Začetek je bil počasen," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v rednem tedenskem podkastu dejala Merklova. Kot je dodala, je bilo doslej cepljenih nekaj sto tisoč ljudi, število se vsak dan povečuje, tempo pa se bo pospešil. Trenutno v 83-milijonski državi cepijo okoli 40.000 ljudi dnevno.

Zagotovila je, da bo v državi dovolj cepiva za vse in da bodo oblasti čez nekaj mesecev lahko ponudile cepljenje vsem, ki to želijo. Podobno kot v nekaterih drugih članicah unije se je tudi nemška vlada znašla pod pritiskom, naj pospeši hitrost cepljenja in naroči večje število cepiva Pfizerja in BioNTecha, s katerim se je cepljenje začelo v zadnjih dneh leta 2020.

V Nemčiji sicer število okužb in smrti zaradi novega koronavirusa še naprej narašča. Po današnjih podatkih RKI so v minulih 24 urah v Nemčiji potrdili 24.694 novih okužb in 1083 smrti. Dan pred tem so zabeležili rekordnih 1188 smrti zaradi covida-19 in 31.849 novih okužb.

Nemška kanclerka je znova poudarila, da bodo naslednji tedni za Nemčijo verjetno najtežji v pandemiji. Bolnišnice delujejo na meji svojih zmožnosti, trenutni podatki o okužbah pa še ne odražajo posledic božično-novoletnih prazničnih druženj. Nemčija je prejšnji teden podaljšala ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa do 31. januarja, do takrat bodo ostali zaprti tudi šole in vrtci. Določene ukrepe, vključno s pravili glede stikov, so še bolj zaostrili.