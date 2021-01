Alexis Pinturault je še drugič v dveh dneh na veleslalomu svetovnega pokala v alpskem smučanju z več kot sekundno razliko v Adelbodnu prehitel tekmece. Za razliko od včerajšnje zmage je bil Francoz po prvi progi drugi, potem ko je bil za tri desetinke hitrejši Loic Meillard. Švicar je na drugi progi storil napako in nazadoval na tretje mesto. Odličen je bil znova Filip Zubčić. Drugič v dveh dneh je bil drugi, v Adelbodnu pa že tretjič zapored, potem ko je lani zaostal za trenutno poškodovanim Žanom Kranjcem. »Na drugi progi sem tvegal vse. Takšno vožnjo sem si lahko privoščil, ker sem v izvrstni formi in verjamem vase. Po Alti Badii se mi je sestavil mozaik in resnično uživam,« je avstrijski nacionalni televiziji po zmagi povedal Alexis Pinturault.

Pinturault je z zmago povišal vodstvo v skupni razvrstitvi pred danes vnovič izvrstnim Aleksandrom Aamodtom Kildejem, ki je zasedel peto mesto. Hkrati bo Pinturault na naslednjem veleslalomu svetovnega pokala, ki bo šele 27. februarja v Banskem, nosil rdečo majico vodilnega veleslalomista, ki jo je včeraj slekel četrtouvrščenemu Švicarju Marcu Odermattu. Največji preboj na drugi progi je uspel Manuelu Fellerju. Avstrijec je bil po prvi progi 28., na drugi pa je z drugim najhitrejšim časom napredoval na enajsto mesto.

Dobro veleslalomsko pripravljenost je z drugo zaporedno uvrstitvijo med najboljšo trideseterico potrdil Štefan Hadalin. Vrhničan se je na drugem veleslalomu zapored uvrstil na drugo progo z najvišjo startno številko med vsemi. Včeraj mu je uspel podvig s številko 52, danes s 47, s katero je dosegel 25. čas. Na drugi progi je Hadalin storil dve večji napaki in nazadoval na 29. mesto, a šestič v karieri osvojil veleslalomske točke.

Proga Chuenisbärgli je danes terjala nov davek poškodb. Na eni najtežjih prog na svetu je grdo padel Tommy Ford. Američan, sicer član elitne veleslalomske sedmerice, je na ciljni strmini izgubil kontrolo nad smučmi, tekma pa je bila prekinjena skoraj za pol ure. Američan je izgubil zavest, nesrečnega alpskega smučarja pa so odpeljali s helikopterjem. Spomnimo, da je včeraj na ciljni črti grdo padel Lucas Braathen, sezona pa je za 20-letnega Norvežana že končana. Braathen, zmagovalec uvodnega veleslaloma sezone v Söldnu, si je strgal križno vez v levem kolenu in bo moral na operacijo, rehabilitacija pa običajno traja med šestimi in devetimi meseci.



Jutri bo v Adelbodnu slalom (prva proga ob 10.30, druga ob 13.30), od Slovencev pa bosta na startu Štefan Hadalin in Aljaž Dvornik.