Triindvajsetletna Konjičanka skupaj s 30-letno Rusovo nastopa od lanskega leta, osvojili pa sta že dve lovoriki na turnirjih WTA v Linzu in Palermu. Turnir v Abu Dabiju je njun šesti. V osmini finala bi se morali sicer Slovenka in Nizozemka pomeriti proti Francozinji Kristini Mladenović in Belgijki Kirsten Flipkens, a se je slednja med posameznicami poškodovala in odpovedala nastop.

Za polfinale se bosta Zidanškova in Rusova pomerili proti Američanki Sofii Kenin in Avstralki Ajli Tomljanović, ki sta bili s 6:3, 7:6 (4) boljši od Kitajk, Yi-Fan Xu in Zhaoxuan Yang. Med posameznicami se bo Zidanškova za vstop v četrtfinale v nedeljo pomerila proti Ukrajinki Marti Kostjuk.