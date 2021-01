Ni se sicer zgodilo, da bi se Ilka Štuhec danes po dveh letih, natančneje po 19. januarju 2019, ko je bila tretja na smuku v Cortini d’Ampezzo, znova uvrstila na stopničke svetovnega pokala v alpskem smučanju, a se je dosežku približala. Mariborčanka je na tretjem smuku sezone danes v St. Antonu osvojila 6. mesto, za tretjim mesto, ki ga je dosegla Američanka Breezy Johnson, pa je zaostaja za dvanajst stotink. Štajerka je na vseh treh letošnjih smukih dosegla uvrstitev med najboljšo deseterico, potem ko je bila na uvodnih preizkušnjah v Val d’Iseru četrta in sedma.

Goggia ne skriva visokih apetitov

Prepričljivo najhitrejša je bila Sofia Goggia. Edina, ki se je Italijanki približala na manj kot sekundo zaostanka, je bila Avstrijka Tamara Tippler. Da je Goggia v tej sezoni izjemna, je dokazala že v Val d’Iseru, kjer je dosegla prvo in drugo mesto ter si skupaj s Švicarko Corinne Suter delila prvo mesto v smukaški razvrstitvi. Na naslednjem smuku, ki bo 22. januarja v Crans Montani, bo Goggia sama nosila rdečo majice vodilne smučarke v disciplini, saj si je Corinne Suter z Ilko Štuhec danes delila šesto mesto. Sofia Goggia je dosegla deveto zmago v svetovnem pokalu, šesto smukaško. V St. Antonu pa se je že 30. v karieri uvrstila na zmagovalne stopničke. Za primerjavo: tudi Ilka Štuhec je doslej v karieri prav tako dosegla devet zmag svetovnega pokala, na zmagovalne stopničke pa se je uvrstila 17-krat.

»Ko sem v cilju pogledala svoj čas in videla, da sem bila sekundo in pol hitrejša kot na treningu, sem vedela, da me bo težko premagati. Vseeno nisem pričakovala tako prepričljive zmage. Sezona se odvija po mojih načrtih in upam, da bo tako tudi naprej. Navsezadnje Italija letos gosti svetovno prvenstvo, v Cortini d’Ampezzo pa bom imela visoke želje,« je povedala Sofia Goggia.

Breezy Johnson tretjič tretja

Prvič se je med najboljšo peterico na tekmah svetovnega pokala uvrstila Laura Pirovano. Italijanka je za stotinko sekunde prehitela Ilko Štuhec. Nasploh so Italijanke v St. Antonu dosegle ekipni uspeh, saj je z osmim mestom navdušila tudi Elena Curtoni. Po treningih sta si več obetali odlični veleslalomistki Marta Bassino in Federica Brignone, ki sta dosegli 13. in 15. mesto, a sta poskrbeli, da je imela italijanska reprezentanca med najboljšo petnajsterico kar pet smučark. Da je smukaški vrh na začetku sezone precej ozek, je dokazala Breezy Johnson, ki je na tretji preizkušnji sezone še tretjič osvojila tretje mesto. Od Ilke Štuhec je bila včeraj hitrejša še Čehinja Ester Ledecka, med najboljšo deseterico pa sta se uvrstili še Švicarka Lara Gut-Behrami in Nemka Kira Weidle.

Zanimivo je, da je St. Anton gostil tekmo svetovnega pokala po osmih letih. Zadnja zmagovalka je bila Tina Maze, ki je v mondenem središču dosegla svojo edino superveleslalomsko zmago. V zadnjih letih je namreč arlberškemu kraju precejkrat zagodlo vreme. Letošnja slika avstrijskih Alp je bila idilična, organizatorji pa so uspešno izpeljali tudi oba treninga, kar so najhitrejše alpske smučarke v tem trenutku najbolj potrebovale.

Jutri bo v St. Antonu še superveleslalom (ob 11.30), na startu pa bosta Ilka Štuhec in Maruša Ferk.

Rezultati smuka v St. Antonu: 1. Goggia (Ita) 1:24,06, 2. Tippler (Avs) + 0,96, 3. Johnson (ZDA) + 1,04, 4. Ledecka (Češ) + 1,10, 5. Pirovano (Ita) + 1,15, 6. Štuhec (Slo) in Suter (Švi) po + 1,16, 8. Curtoni (Ita) in Gut-Behrami (Švi) po + 1,34, 10. Weidle (Nem) + 1,48, 32. Ferk (Slo) + 2,89.