Zaradi lepega vremena izredno povečan promet proti turističnim krajem na Gorenjskem

Zaradi lepega vremena je po podatkih Policijske uprave Kranj izredno povečan promet proti planinskim izhodiščem, rekreacijskim površinam in turističnim krajem na Gorenjskem. Ob tem so izpostavili Pokljuko, Kranjsko Goro z okolico, dolino Drage, Krvavec in Ljubelj. Poteka poostren nadzor, možne so zapore posameznih cest, so sporočili s policije.