Prometnoinformacijski center in policija sta že dopoldne poročala, da je zaradi lepega vremena povečan promet proti planinskim izhodiščem, rekreacijskim površinam in turističnim krajem predvsem na Gorenjskem. Med bolj obleganimi cilji so izpostavili Planico, Pokljuko, Kranjsko Goro z okolico, dolino Drage, Krvavec, Ljubelj in Veliko Planino. Policija je že dopoldne opozorila, da dostop do Velike Planine ni več možen.

Preberite še: Gorski reševalci danes na Veliki planini, včeraj s Krna reševali turnega smučarja

"Gibanje je zdravo, vendar glede na trenutne razmere ne, če ste vsi na eni lokaciji! Ceste proti Veliki planini, Katarini, Jakobu, ... so polne, policisti se trudijo urediti prometne zastoje in pri tem preverjajo tudi, če se tam nahajate v nasprotju z odlokom o omejitvi gibanja. Če ste imeli iti namen na bolj obiskane turistične lokacije, raje obrnite že prej ... Obstaja veliko drugih lokacij, kjer ni gneče in boste lahko zdravo in varno uživali v naravi," je na Facebooku pozvala Policijska uprava Ljubljana.

Policija je izvajala poostren nadzor. "Kdor ima upravičen razlog in je izjema po odloku, se tam lahko giblje, najpogosteje je to rekreacija. Kdor ga nima ali je iz druge regije, naj se že sam raje obrne, da ne bo potem slabe volje, če bodo uvedeni prekrškovni postopki," pa so opozorili na Policijski upravi Kranj.