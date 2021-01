Potniško letalo, s katerim so kontrolorji letenja danes kmalu po vzletu z letališča v Džakarti izgubili stik, naj bi strmoglavilo v morje med otokoma Laki in Lancang približno 20 kilometrov od letališča v Džakarti.

Našli razbitine, a ne vedo, če od tega letala

Tam so namreč našli razbitine, ki bi lahko pripadale danes pogrešanemu letalu, in so že v rokah njihovih ekip, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Radijskega signala sicer na območju niso zaznali.

"Po informacijah z območja so našli več razbitin, za katere obstaja sum, da so iz letala in so že na našem čolnu za nadaljnjo preiskavo," je dejal predstavnik nacionalne agencije za iskanje in reševanje Bambang Suryo Aji.

Indonezijska vojska je na območje za pomoč pri iskanju napotila plovila in dva helikopterja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na krovu 62 oseb

Na letalu je bilo 62 ljudi, vključno z 12 člani posadke, je na novinarski konferenci dejal indonezijski minister za promet Budi Karya. Vsi so bili indonezijski državljani.

26 let staro letalo boeing 737-500 je bilo po besedah izvršnega direktorja letalske družbe Sriwijaya Air Jeffersona Irwina Jauwena v dobrem stanju. Kot je dejal, je polet zaradi močnega dežja zamujal 30 minut, poroča BBC.

Letalo je z letališča v prestolnici Džakarta vzletelo okoli 14.30 po lokalnem oziroma 8.30 po srednjeevropskem času. Namenjeno je bilo v mesto Pontianak v pokrajini Zahodni Kalimantan na otoku Borneo, za kar običajno potrebuje približno 90 minut. Ob vzletu je na območju deževalo.

Na strmoglavljenje letala so najprej nakazali podatki spletne strani za spremljanje letov Flightradar24, po katerih je letalo približno štiri minute po vzletu v manj kot eni minuti izgubilo več kot 3000 metrov višine.