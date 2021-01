Na strmoglavljenje letala so najprej nakazali podatki spletne strani za spremljanje letov Flightradar24, po katerih je letalo približno štiri minute po vzletu v manj kot eni minuti izgubilo več kot 3000 metrov višine.

Kasneje so sledila poročila tem, da naj bi očividci slišali eksplozijo in videli letalo strmoglaviti ter da naj bi našli dele uničenega letala.

Ribiči naleteli na razbitine

Indonezijski mediji so poročali o več lokalnih ribičih, ki so blizu otokov nedaleč od Džakarte danes našli razbitine letala. O tovrstnih odkritjih sta poročala tudi indonezijski izpostavi ameriškega CNN in britanskega BBC. Indonezijski novičarski spletni portal Detikcom je kot prvi poročal, da so predstavniki lokalnih oblasti potrdili, da je letalo strmoglavilo pri otoku Laki v Javanskem morju.

Predstavniki indonezijskega ministrstva za promet in nacionalne agencije za iskanje in reševanje so nato sporočili, da so svoje ekipe poslali v Javansko morje, na območje otokov Laki in Lancang severno od Džakarte, kjer se verjetno nahaja pogrešano letalo. Tam so namreč našli razbitine, ki bi lahko pripadale danes pogrešanemu letalu, in so že v rokah njihovih ekip, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Radijskega signala sicer na območju niso zaznali.

Ob vzletu močan dež

Predstavniki ministrstva so poleg tega potrdili, da je bilo na krovu 26 let starega letala boeing 737-500 po dosedanjih ugotovitvah 62 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Koliko točno je bilo potnikov in koliko članov posadke, ni jasno, saj so nekateri poročali o 50 in drugi o 56 potnikih. Letalo ima sicer kapacitete za kar 130 ljudi.

Letalo je iz letališča v prestolnici vzletelo okoli 14.30 po lokalnem oziroma 8.30 po srednjeevropskem času, že deset minut kasneje so stik z njim izgubili. Namenjeno je bilo v mesto Pontianak v pokrajini Zahodni Kalimantan na otoku Borneo, za kar običajno potrebuje približno 90 minut. Ob vzletu je na območju deževalo.

Relativno pogoste nesreče



Oktobra 2018 je v nesreči letala indonezijskega prevoznika Lion Air tipa boeing 737 max, ki je strmoglavilo v morje kakih 12 minut po vzletu iz Džakarte, umrlo 189 ljudi.

Zaradi te nesreče in nesreče letala istega tipa, ki je nekaj mesecev kasneje sledila v Etiopiji, je moral Boeing plačati kazni v višini 2,5 milijarde dolarjev. Letala 737 max po vsem svetu so po nesrečah prizemljili. Letalo, ki ga pogrešajo danes, je dve generaciji starejši model.

Letalske nesreče so v Indoneziji sicer relativno pogoste, predvsem zaradi preobremenjenosti s potniki, dotrajanih in neustrezno vzdrževanih letal in infrastrukture ter pomanjkljivega nadzora nad spoštovanjem varnostnih standardov.

Prevoznik Sriwijaya Air razpolaga s floto 19 boeingov, leti pa večinoma po Indoneziji in v regiji. Doslej ni beležil hujše nesreče, ki bi terjala smrt potnikov ali članov posadke, na spletni strani piše Reuters.