Po podatkih vlade so v petek opravili 4895 PCR testov in z njimi potrdili 1380 okužb. Delež pozitivnih PCR testov je tako znašal 28,2 odstotka. V petek so opravili tudi 8174 hitrih antigenskih testov, med katerimi jih je bilo pozitivnih 463 oziroma 5,7 odstotka. Umrl je en covidni bolnik več kot v četrtek, v petek je bilo hospitaliziranih 17 bolnikov manj kot dan prej. Trije covidni bolniki več pa so potrebovali intenzivno zdravljenje.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je 24.178 aktivnih primerov okužb z novim koronavirusom. V zadnjih 14 dneh so potrdili 1150 primerov okužbe na 100.000 prebivalcev Slovenije, povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh pa je 2005, navaja NIJZ. Epidemiološka slika je še vedno najslabša v Posavju. Doslej so po podatkih NIJZ v Sloveniji s PCR testi testirali 713.706, s hitrimi antigenskimi testi pa 110.858 oseb, potrdili pa so 138.518 primerov okužbe.