Okoli 1270 igralcev in članov strokovnega osebja bo v Melbourne s čarterskimi letali prispelo naslednji teden, ko bodo začeli 14-dnevno obdobje obvezne karantene. Zaradi težav z nastanitvijo v zvezni državi Viktorija bodo nekatere igralce nastanili tudi v Južni Avstraliji, natančneje v mestu Adelaide, je za Tennis Channel dejal direktor prvega grand slama sezone Craig Tiley, ki je posredoval pri tamkajšnji vladi.

Ker so bili tudi v Južni Avstraliji skeptični glede prihoda nekaterih igralcev, je Tiley predlagal ekshibicijske dvoboje z največjimi imeni tenisa. Kot je dejal Tiley, se je premier zvezne države Steven Marshall strinjal, da v posebnem mehurčku gosti 50 igralcev, ki bodo v prestolnici Južne Avstralije odigrali nekaj dvobojev pred odhodom v Melbourne. V izjavi za javnost so organizatorji OP Avstralije sporočili, da bodo v Adelaidu v moški konkurenci nastopili Novak Đoković, Rafael Nadal in Avstrijec Dominic Thiem, pri ženskah pa Japonka Naomi Osaka, Romunka Simona Halep in Serena Williams. Med ženskami ne bo domačinke Ashleigh Barty.

Igralci bodo lahko v času karantene za pet ur zapustili hotele in trenirali v zdravstveno nadzorovanem okolju, je še dodal Tiley. Po koncu karantene bodo odigrali nekaj dvobojev in se nato odpravili v Melbourne, kjer bodo na sporedu pripravljalni turnirji pred prvim grand slamom sezone. Ta bo na sporedu med 8. in 21. februarjem, okoli 70 žensk pa se bo nato vrnilo v Adelaide, kjer jih med 22. in 27. februarjem čaka turnir serije WTA 500.