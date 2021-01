Med Kimom in Trumpom je, potem ko je slednji postal predsednik ZDA, leta 2017 najprej izbruhnila ostra besedna vojna, voditelja sta si izmenjala tudi več hudih groženj. A sledil je diplomatski preobrat, Kim in Trump sta se nato leta 2018 celo osebno sestala, grožnje in zmerljivke pa so zamenjali javni izrazi naklonjenosti med njima. Trump je celo izjavil, da mu je Kim pisal »čudovita pisma« in da sta se »zaljubila«. A kakšnega večjega konkretnega napredka v odnosih med državama vse to ni prineslo, še posebej je ta proces zastal po njunem neuspešnem srečanju februarja 2019 v Hanoju, ko nista dosegla kompromisa glede odprave sankcij proti Severni Koreji in glede tega, kaj naj bi Pjongjang naredil v zameno.

Kim je danes v nagovoru 7000 udeležencem kongresa vladajoče komunistične stranke – njegov govor je v treh dneh trajal skupno kar devet ur – med drugim dejal, da se morajo zdaj osredotočiti na uničenje ZDA, saj so te »največja ovira naši revoluciji in naš največji sovražnik«. »Ne glede na to, kdo je na oblasti, resnična narava njihove politike do Severne Koreje se ne bo nikoli spremenila,« je poudaril po poročanju tamkajšnjih medijev. Bidnovega imena Kim pri tem ni izrecno omenil, po ocenah analitikov pa naj bi skušal s svojimi besedami izvajati pritisk na prihajajočo administracijo. Bidna je v preteklosti sicer med drugim označil za »steklega psa«, medtem ko ga je Biden pred volitvami opisal kot »nasilneža«.

Kim je sicer po poročanju britanskega BBC v svojem govoru povedal, da so načrti za razvoj jedrske podmornice skoraj gotovi ter obljubil krepitev jedrskega arzenala in vojaške moči. Obenem je sicer izjavil, da Severna Koreja svojega jedrskega orožja ne namerava uporabiti, razen če bodo »sovražne sile« načrtovale jedrski napad nanjo.