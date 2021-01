Vlada za četrto ligo

Iz množice sporočil, ki smo jih lahko izluščili z včerajšnje novinarske konference vladnega trojčka Janeza Janše, Zdravka Počivalška in Mateja Tonina, je jasno, da je edina strategija, h kateri so se zatekli – čakanje na cepivo. Kar glede na naraščanje okuženosti ni ravno najboljši obet, saj po smrtnosti zaradi covida-19 že tako sodimo v svetovni vrh. Prav pri tej temi se je izkazalo, kako se je predsednik vlade kot krizni menedžer napačno lotil naloge. Namesto da bi s svojim delovanjem povezoval in vzpodbujal strokovnjake, ki jim ljudje zaupajo, o vsem odloča sam.