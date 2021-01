Ko sem zakorakal v lokalno wimbledonsko samopostrežbo Tesca, sem opazil nekaj, česar ni bilo videti od konca marca lani, po razglasitvi prve protikoronske karantene. V zamrzovalnikih je zevala popolna praznina. Enako je bilo v samopostrežbi Sainsburyja. Pa ne zaradi nove, že tretje karantene, ampak zaradi »svobode, neodvisnosti in suverenosti«, ki jih je z novim letom prinesel brexit. Tri od vodilnih verig trgovin so sporočile, da imajo začasne težave z oskrbo. Čas bo pokazal, ali so res začasne.

Velike težave na Severnem Irskem

Največje težave so imeli na Severnem Irskem, kjer so bile sredi tedna prazne tudi police s svežo zelenjavo in sadjem. Severno Irsko od Velike Britanije ločuje morje, hkrati pa ostaja del skupnega trga EU, in zamude z dostavo so posledica pregledov vsega, kar prihaja z britanske strani. Zamude pa nastajajo tudi na drugem koncu Velike Britanije, v Dovru in na francoski strani Rokavskega preliva.

Severnoirska državna uprava je prst uperila predvsem v »nekatera britanska podjetja, ki niso bila pripravljena na nove postopke pri dostavah na Severno Irsko«. Trgovinske verige pa trdijo, da so bile pripravljene in da so potrošnikom ponujale »alternativne izdelke«. Namesto okusnega španskega paradižnika denimo domači brstični ohrovt.