Stave: Končno zmaga Schalkeja?

Olimpija je nepresenetljivo zamenjala trenerja, kar je v teh časih, ko v ligi peterice nogometaši še rijejo razmočene zelenice, redka, a ne senzacionalna domača nogometna novica. Vikend obeta nekaj zanimivih tekem, vključno s FA pokalom, ki pa ga bomo preskočili. Še ne minule posledice španskega pokala v preteklem tednu že ob pojmu pokal budijo slab občutek. Osredotočimo se na tipične prvenstvene tekme, kar bi tekma med Rennesom in Lyonom danes zvečer lahko bila. Četrtouvrščeni Rennes, kjer so nedavno razbili največjo znano ilegalno rave zabavo v času pandemije, proti Lyonu – prvouvrščeni ekipi francoskega prvenstva, kjer bi se lahko reklo, da je »na knap« že sedaj. Prvih sedem ekip je v sedmih točkah. Marsičesa dolžnega vrniti gostiteljem se lahko počuti Lyon iz bližnje zgodovine, obe ekipi sta pa v zmagovitem nizu in praviloma zabijeta vsako tekmo. Sploh Lyon. Po drugi strani tradicija medsebojnih dvobojev pravi, da ni nujno, da medsebojno zadeneta obe ekipi, kot ni nujno, da gre tekma preko treh golov skupno. No, tokrat se vseeno prej zdi, da bi se to lahko zgodilo, kot ne, za kar je na voljo kvota 1,85. Zato pride še najbolj v poštev 1,71 vredna stava, da bosta obe ekipi zadeli.