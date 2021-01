Slovenski rokometaši so v sredo v Almereju premagali gostitelje s kar enajstimi goli razlike (34:23), potem ko so v prvem polčasu zaostajali že za štiri (6:10), na glavni odmor pa odšli z minus ena (14:15). Toda ko je četa selektorja Ljubomirja Vranješa po glavnem odmoru prišla nazaj na igrišče, Nizozemci v naslednjih tridesetih minutah »niso imeli za burek«. Po dvajsetih minutah so prvič zaostajali za deset (19:29), kmalu zatem pa dvakrat za rekordnih dvanajst (19:31, 20:32).

Dean Bombač je bil na Nizozemskem eden izmed kar štirih organizatorjev igre med 16 Vranješevimi izbranci (poleg njega še Staš Skube, Rok Ovniček in Domen Makuc), za nameček pa je v domovini zaradi lažje poškodbe kolena ostal tudi Miha Zarabec. Ker je Slovenija v sredo odigrala svojo prvo tekmo po kar 347 dneh, Dean Bombač, član madžarskega kluba Pick Szeged, ni bil negativno presenečen zaradi slabega začetka in prvega polčasa: »Glede na vse okoliščine, povezane s tekmami in treningi v zadnjem času, je bil zame povsem pričakovan, normalen. Jasno je, da si ne moreš že v prvem polčasu priigrati desetih zadetkov prednosti. Toda v drugem smo se sestavili, postavili stvari na svoje mesto in zasluženo visoko zmagali.«

V Almereju je blestel vratar Klemen Ferlin (13 obramb), Slovenci so zaradi odlične igre v obrambi dobili le osem golov v drugem polčasu, v napadu pa je blestela desna stran. Blaž Janc, Jure Dolenec (oba po sedem golov) in Dragan Gajić (5) so na tekmi skupaj dosegli skoraj 56 odstotkov vseh slovenskih golov in kar 12 od skupno 14 v prvem polčasu (Nejc Cehte se ni vpisal med strelce). Leva stran je v prvem polčasu prispevala le enega (Mačkovšek), na celotni tekmi pa samo šest (Darko Cingesar 5, Mačkovšek 1, Nik Henigman 0). Vseeno so Slovenci visoko zmagali proti reprezentanci, ki je lani prvič v svoji zgodovini nastopila na EP (osvojila je 17. mesto, Slovenija četrto) in šele drugič na velikem tekmovanju po 59 letih in svetovnem prvenstvu leta 1961 v Zahodni Nemčiji.

Slovenci so na dveh kvalifikacijskih tekmah (za EP 2020 in 2022) v Almereju dvakrat premagali Nizozemsko: aprila 2019 pod vodstvom selektorja Veselina Vujovića z le 27:26, zdaj pod njegovim naslednikom Vranješem pa s kar 34:23. Pred dvema letoma je bila povratna tekma prav tako v Zlatorogu, kjer so Nizozemci padli s 30:23, podobno se jim verjetno obeta tudi jutri. »Ne glede na domači poraz je Nizozemska kakovostna reprezentanca. A kljub visoki zmagi je bilo v naši igri veliko stvari, s katerimi nisem bil zadovoljen. V Celju moramo precej bolje vstopiti v tekmo in še dodatno dvigniti raven igre v obrambi in napadu,« pravi Ljubomir Vranješ. Zanimivo bo videti, ali bo dal na generalki pred torkovim odhodom na SP v Egipt priložnost kateremu od treh igralcev, ki niso odpotovali v Almere zaradi poškodbe (Miha Zarabec) in okužb s koronavirusom (Tilen Kodrin, Urh Kastelic).