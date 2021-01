Mali čudež: posodobitev železnice do Brezovice

Glede na to, kako bornih naložb je bilo v zadnjih letih deležno železniško omrežje na območju Ljubljane, je napovedana posodobitev primorske proge do Brezovice pravi mali čudež. Prenovljeno bo tudi postajališče Tivoli, ki bo invalidom prijazno. Proga se bo sicer po korakih posodabljala vse do Divače.