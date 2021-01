Ne le zaradi hitrega okrevanja gospodarstva, temveč tudi zaradi podatkov o zelo nizkem številu novookuženih s koronavirusom je Kitajska konec minulega leta veljala za največjo zmagovalko pandemije. Kitajske oblasti so se trudile prikazovati, kako se življenje vrača v normalne tirnice, tudi s pomočjo podatkov, da je število dnevno novookuženih v državi z 1,4 milijarde prebivalstva že mesece pod številko sto. Svetovno javnost so tudi poskušali prepričati, da pred letom dni novi koronavirus ni vzniknil na kitajskih tleh. Državni mediji so se trudili spremeniti skoraj leto dni veljavno razlago o prvotnem preskoku virusa z živali na človeka v mestu Wuhan. Vse pogosteje so se namreč pojavljala tolmačenja domačih epidemiologov, da je bil virus na Kitajsko vnesen iz drugih držav v globoko zamrznjenih mesnih izdelkih.

V minulih dneh se je cesarstvo sredine spet moralo sprijazniti z ugotovitvijo, da kljub začetemu cepljenju z doma proizvedenim cepivom in lanskim zajezitvenim uspehom pandemija koronavirusa na kitajskih tleh še zdaleč ni premagana. Po nekoliko več znanih okužbah v centralni provinci Hebei, ki meji na kitajsko prestolnico Peking, so oblasti ponovno uvedle stroge omejitve ukrepe. Zaradi dobrih 120 novookuženih v zadnjem tednu dni in okoli 180 odkritih nesimptomatskih prenašalcev virusa v provinci Hebei so oblasti ustavile javno življenje v dveh milijonskih mestih province. Čeprav trenutno ti podatki v primerjavi s številom novookuženih v kakšni evropski državi ne zvenijo resno, pa gre glede na podatke kitajskih oblasti za največji izbruh koronavirusa po lanskem izbruhu v Wuhanu.

Te razlage so sicer mednarodni strokovnjaki zavračali. Kaj se je lanskega januarja dejansko dogajalo v provinci Hubei, kjer naj bi virus prvič zaznali v mestu Wuhan, so hoteli na posebni raziskovalni misiji preverjati tudi v Svetovni zdravstveni organizaciji. Po mesecih pogajanj s kitajskimi oblastmi glede vsakega strokovnjaka v desetčlanski ekipi pa ta v tem tednu še ni mogla začeti dela, čeprav je bil začetek misije že dogovorjen. Na Kitajsko sploh niso mogli odpotovati, ker oblasti v Pekingu preiskovalni komisiji še niso odobrile vseh dokumentov. Tudi zaradi tega se še naprej v zvezi s kitajskim poročanjem o izbruhu koronavirusa lanskega januarja Svetovni zdravstveni organizaciji porajajo dvomi, ali je Peking dejansko storil vse potrebno za zaščito javnega zdravja doma in po svetu.

Izredne razmere za metropoli

Upoštevaje stroge omejitvene ukrepe mora spet živeti 20 milijonov prebivalcev mest Shijiazhuang in Xingtai, ki so ju oblasti opredelile za visokotvegani območji. Svojih mest ne smejo več zapustiti. Oblasti so namreč v obeh mestih razglasile izredne razmere. Prekinili so železniški, avtobusni in letalski promet iz mest. Mesti sta obdani s kontrolnimi točkami, prek katerih lahko zapeljejo samo vozila s posebnimi dovolilnicami. Šole in vrtci so spet zaprti. Prepovedana so vsa množična zbiranja. Uvedli so popolne zapore posameznih mestnih četrti.

V obeh mestih potekajo množična testiranja prebivalstva, da bi ugotovili, kako razširjen je novi virus. V nekaj dneh so testirali že 6,7 milijona ljudi. Oblasti se namreč bojijo, da bo v provinci Hebei, ki šteje 74 milijonov prebivalcev, število okužb še naraslo. Z ostrimi ukrepi želijo preprečiti nadaljnje širjenje po državi, tudi v prestolnico, ki je od novih žarišč v državi oddaljena le 300 kilometrov. Tudi pred Pekingom so vzpostavili kontrolne točke, na katerih temeljito preverjajo ves tovor in vse potnike iz province Hebei.

Ukrepi, ki so bili uvedeni v Shijiazhuangu in Xingtaiju, so močno podobni tistim, s katerimi se je pred letom dni poskušalo zajeziti širjenje koronavirusa iz Wuhana. Oblasti sedaj ocenjujejo, da je do izbruha prišlo zaradi vnesenih okužb iz tujine.