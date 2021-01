Ker se je z zadnjim vladnim odlokom nihalka na Veliko planino ponovno ustavila, lahko tudi za ta konec tedna pričakujemo prometni kolaps na cesti proti planini mimo Kamnika in Stahovice proti prelazu Črnivec do Kranjskega Raka. Kot je v sporočilu za javnost zapisal Simon Golob, predsednik sveta Krajevne skupnosti Črna pri Kamniku, so priča dolgotrajnim prometnim zamaškom, saj posamezno območje lahko sprejme le omejeno število vozil, za ostale pa zmanjka prostora.

Onemogočen dovoz intervencijskim vozilom

»Manjkalo ni niti nepravilno parkiranih vozil, ki jih izletniki pogosto puščajo na zasebnih zemljiščih, na dvoriščih, dovozih do hiš, žal pa ne manjka niti takšnih voznikov, ki svoje jeklene konjičke brez premisleka pustijo ob robu ceste, oziroma bolje rečeno kar na cesti,« je zapisal Golob in dodal, da je s tem onemogočena tudi nemotena uporaba ceste domačinom in lastnikom zemljišč, onemogočajo pa tudi prehod vozil, ki izvajajo zimsko službo ter morebiten prehod intervencijskim vozilom. »Ali je za povečan obisk in promet proti omenjenim turističnim točkam krivo nedavno odprtje meja občin, prepoved delovanja žičniških naprav, prekrasna zimska idila, ki jo naše območje ponuja ali kaj drugega, ne bomo ugotavljali,« še zapiše Golob. Zagotovo pa je dejstvo, da sneg in lepo vreme ljudi od blizu in daleč spodbudita, da vsaj za en dan ljudje, veliko je tudi družin, pozabijo na korono in ostale težave ter se predajo prelepi naravi, ki je v tem koncu naše dežele ne manjka.

Ker bo, vsaj po napovedi vremenoslovcev, vreme tudi ta vikend klical k izletu na planino, Golob obiskovalce opozarja, da svoja vozila parkirajo le na zato označenih in predvidenih parkiriščih, pa četudi je zato potrebno narediti kakšen korak več. »Konec koncev je le to namen izleta v 'hribe',« zbode z besedami.

Pri tem nikar ne pozabite na primerno zimsko opremo, kot so snežne verige, saj cesta od Kranjskega Raka do parkirišča Rakove ravni zaradi makadama ni splužena do konca. Bodo pa ta konec tedna za večji red poskrbeli tudi redarji, ki so že minule dni pisali globe nepravilno parkiranim vozilom.