Inšpekcija Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) izvaja nadzor nad hitrimi antigenskimi testnimi kompleti kitajskega proizvajalca Shenzen Ultra-Diagnostic Biotec, ki jih je državi za potrebe množičnega testiranja prebivalstva dobavilo podjetje Majbert Pharm. O nadzoru je JAZMP obvestil ministrstvo za zdravje. Preverjanje skladnosti poteka na več različnih lokacijah, so danes zapisali na JAZMP.

JAZMP je v sredo v inšpekcijskem nadzoru ugotovila, da se pri testiranju v Zdravstvenem domu Ljubljana za odvzem nosno-žrelnega brisa uporablja sterilna paličica neznanega proizvajalca in brez predpisanih oznak. Neskladne so bile paličice, namenjene nosno-žrelnemu brisu, ki so bile dostavljene naknadno in niso bile del prvotnega testnega kompleta, ki ga je kupilo ministrstvo za zdravje.