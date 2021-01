Raziskava o vplivu koronakrize na delavce v kulturno-kreativnem sektorju, ki so jo konec leta opravili v kreativnem centru Poligon, je pokazala, da so bili dosedanji državni ukrepi pomoči kulturi nezadostni, v kombinaciji s strogimi pravili organiziranja kulturnih dogodkov pa uničevalni. In čeprav so v raziskavo vključili različne profile – od zaposlenih v javnih zavodih do študentov –, je jasno, da so se v najtežjem položaju znašli prekarci in samozaposleni v kulturi. Lahko v času pomanjkljive državne podpore računajo na pomoč svoje občine?

Prijazni prijavni pogoji

Za javni poziv za dodelitev delovnih štipendij so se septembra odločili v Mariboru. »Velika večina samozaposlenih je ostala brez možnosti javnega nastopanja in s tem tudi prihodkov, mi pa smo želeli s štipendijami vsaj do neke mere ohraniti razvijanje njihovih ustvarjalnih potencialov,« pravijo na mariborski občini. Tudi zato so poziv zasnovali karseda odprto – ustvarjalci so za sredstva lahko zaprosili tako s konceptom (literarnim, gledališkim, filmskim…) naslednjega projekta kot z načrtom izobraževanja na svojem umetniškem področju ali z nakupom tehnične opreme. V ta namen so predvideli slabih 50.000 evrov sredstev, torej 33 štipendij v vrednosti 1500 evrov, a so naposled sredstva prejeli vsi, ki so se na poziv odzvali pravočasno, torej na koncu kar 47 prijaviteljev. »To je bilo možno, ker je prišlo do sprostitve sredstev na nekaterih drugih proračunskih postavkah, zaradi nezmožnosti izvedbe nekaterih drugih že odobrenih projektov,« so sporočili iz Maribora. Zaradi pozitivnega odziva kulturne javnosti razmišljajo tudi o uvedbi rednega letnega razpisa ali poziva za samozaposlene kulturnike.

Podobno so k problematiki pristopili v celjski občini, kjer so sprva načrtovali, da bodo štipendije v višini 3000 evrov podelili 16 ustvarjalcem. Nazadnje so delovno štipendijo podelili vsem prijavljenim, torej 21 lokalnim umetnikom, in v ta namen razdelili 63.000 evrov.