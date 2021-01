Povsem drugače se, ko gre za cepljenje, vede kraljica Elizabeta II. Čeprav bi pričakovali, da bo 94-letna monarhinja ena od prvih, ki bo zavihala rokav, ne vemo, ali je to že storila, niti, ali to sploh bo storila. Ko so novinarji na Buckinghamsko palačo naslovili to vprašanje, so namreč dobili odgovor, da je to njena zasebna stvar, malo bolj zgovoren pa je bil že prej na to temo njen sin, 74-letni princ Charles, ki je namignil, da se bo cepil, ko bo prišel na vrsto. Vsi monarhi v komunikaciji z javnostjo na temo cepljenja vendarle niso tako zadržani kot britanska kraljica. Danska kraljica Margareta II., ki je stara 80 let, je pred kamerami prejela cepivo prav na novo leto in s tem postala prva evropska monarhinja, ki je bila cepljena. Predsedniki držav pa se s cepljenjem prek kamerami prav radi pohvalijo. Med zadnjimi je to v četrtek na primer storil hrvaški predsednik Zoran Milanović, ki je o koroni sprva govoril kot o kariesu, tokrat pa je po piku injekcije pozval Hrvate: »Ljudje, cepite se.«