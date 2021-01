»Vsaj štiri strehe postaj so poškodovane: Hrušica pri potoku Dobršnik, obe pri Zdravstvenem domu Jesenice in pri bencinski črpalki nasproti občinske stavbe. Sneg, ki je dodobra pobelil naše konce, ni bil noben ekstrem, nič nenavadnega ne bo, če ga pade še več,« je stanje tehnološko naprednih postajališč opisal Jeseničan Uroš Lakić, sicer tudi občinski svetnik liste Za boljše Jesenice. Prepričan je, da je treba vsa postajališča reklamirati. »Pristojne službe pa naj si ogledajo poškodovane nadstrešnice in v izognitev kakšni nesreči razmislijo celo o omejitvi uporabe,« je še dodal Lakić.

Za zaprtje mestnih avtobusnih postaj, ki jih uporabljajo tudi potniki medkrajevnih avtobusov in katerih strehe so se pod težo snega ukrivile, se na Občini Jesenice za zdaj niso odločili. »Odzvali smo se takoj, ko je bilo takšno stanje ugotovljeno. Javno komunalno podjetje Jeko čisti postaje, občina pa je izvajalca že pozvala k odpravi napak oziroma sanaciji stanja,« so nam pojasnili na občini. Na vprašanje, ali so postajališča varna za uporabo, jasnega odgovora, kot pravijo, še nimajo. Usoda jeseniških avtobusnih postajališč naj bi bila znana čez nekaj dni, ko bo izvajalec predlagal načrt sanacije, dodajajo na občini.

Kot smo izvedeli iz pogovorov z občani, naj bi nekateri na dogajanje na strehah postajališč postali pozorni že decembra ob prvi obilnejši pošiljki snega. Pristojne naj bi celo s pomočjo fotografij iz svojih stanovanj v blokih oziroma stolpnicah opozarjali, da bi bilo sneg dobro počistiti z ravnih streh postajališč, da ne bi povzročal škode. A čiščenje streh so dočakali šele, ko so se te že ukrivile.