Trenutne razmere, z upoštevanjem odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov ter odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi, sicer dopuščajo izvajanje javnega prevoza potnikov v omejenem obsegu ter v določenih segmentih in na določenih območjih delno omogočajo gibanje in javno življenje. A je predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič ocenil, da trenutne epidemiološke razmere še ne dajejo zadostne podlage za delovanje sodišč v večjem obsegu in bo z odredbo omejen način delovanja sodišč podaljšal do 31. januarja.

Predsednik vrhovnega sodišča je začasno prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, sprva vladi predlagal 13. in 16. novembra. Vlada je nato s sklepom določila, da roki ne tečejo do 19. decembra. Nato je na podlagi ponovnega predloga vlada sprejela nov sklep, ki določa, da roki ne tečejo med 20. decembrom in 10. januarjem.

Ukrep pomeni, da roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom, ne tečejo oziroma se v praksi podaljšajo, so zapisali po seji vlade.