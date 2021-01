Naloga izpolnjena. Na prvem preizkusu zadnje postaje novoletne turneje v smučarskem teku v Val di Fiemmu na 10 kilometrov s skupinskim startom v klasičnem slogu je Anamarija Lampič naredila tisto, kar si je zadala. Prvi krog je pretekla kot prva in pobrala vseh 15 točk za seštevek sprinta ter s tem naredila korak k ubranitvi rdeče majice iz lanske sezone. Nato je popustila, v cilj pritekla 32., v skupnem seštevku Tour de Ski z osmega padla na 16. mesto, v seštevku točk pa se povzpela na tretje mesto, le še 14 točk za vodilnima Američanko Jessie Diggins in Švedinjo Ebbo Andersson. Zmage se je sicer danes veselila Rusinja Natalija Neprjajeva, skupno pa je prva Digginsova. V moški konkurenci je bil najuspešnejši njen rojak Aleksander Boljšunov, ki vodi tudi v skupni razvrstitvi turneje.

»Že v četrtek sem si rekla, da najmanj izgubim, če grem po točke za sprint. Ko sem se prebudila, se moje mišljenje ni spremenilo. Zadano sem tudi izpolnila. Potem pa sem naprej enostavno trpela od prvega kroga do cilja. Želela sem pridelati čim manj zaostanka, ampak se je ta iz kroga v krog le povečeval. Tako pač je. So dnevi, ko ti gre, in so dnevi, ko ti enostavno ne gre. V četrtek sem se počutila precej v redu, danes pa se je videlo, da ko sem pobrala točke, nisem bila več sposobna držati skupine. Bila je prehitra, zato sem zaostanek povečevala predvsem na ravninskih delih,« je po tekmi razmišljala Anamarija Lampič.

Današnja preizkušnja pa je bila za Lampičevo le uvod v jutrišnji sprint z začetkom ob 13. uri. Tega je slovenska tekmovalka debelo podčrtala že pred prihodom v Val di Fiemme. »Glavni cilj je sobotna tekma in finale v sprintu,« je razlagala v četrtek. Turneja se bo sicer v nedeljo sklenila z brutalnim vzponom na Alpe Cermis, ki ima cilj na nadmorski višini 3650 metrov in se ga Lampičeva nič kaj ne veseli. »Tisti klanec je res naporen. Sem med višjimi tekmovalkami in me začnejo pošteno boleti tudi kolena, ker je tako velik naklon, vanj pa greš z nogami na široko in kolena še bolj trpijo, ko jih obremenjuješ v različnih smereh.«