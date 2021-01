V soboto bo delno jasno, v južnih krajih pa pretežno oblačno. Čez dan bo od juga oblačnost naraščala. Burja na Primorskem se bo popoldne nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo se bo po večinoma oblačnem jutru od severozahoda spet jasnilo. Na jugu bo občasno naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugu bo občasno naletaval sneg. Burja bo počasi slabela.

Vremenska slika: Nad zahodnim in osrednjim Sredozemljem je plitvo območje nizkega zračnega tlaka, vremenska fronta valovi nad južnim delom zahodnega in osrednjega Sredozemlja ter nad južnim Balkanom. Nad naše kraje v višinah doteka nekoliko hladnejši in prehodno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V soboto bo v krajih severno in zahodno od nas delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Zjutraj in dopoldne se bo po nekaterih nižinah zadrževala megla Popoldne bo oblačnost od juga naraščala. Ob Jadranu bo pihala zmerna, v Kvarnerju tudi močna burja.