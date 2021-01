Carlos Pascual: Adriánov let

Nekoč, spomladi 1998 – šest let pred tem, ko je še zadnjič poletel z enajstega nadstropja in pristal na nekem pločniku v Ciudadu de Méxicu – je moj prijatelj Adrián Joskowicz, ki je obtičal na letališču v Frankfurtu, več kot eno uro sledil nekemu moškemu srednjih let, ki je na glavi nosil moj klobuk; že res, da je imel Adrián med dvema mednarodnima letoma več kot preveč časa, a drži tudi, da je zasledovati neznanca več kot devetdeset minut, če drugega ne, vsaj malo čudno; poleg tega tisti klobuk sploh ni bil moj.