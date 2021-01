Svet se mora pripraviti na pandemije

Leta 2004, potem ko je Kitajska priznala, da ima po vsem svojem ozemlju razširjen virus ptičje gripe H5N1, sem za New Scientist napisala, da »bi morali začeti viruse nadzorovati na enak način, kot nadzorujemo jedrsko orožje in snovi, ki razkrajajo ozonski plašč«. Tu so tveganja pravzaprav celo večja: če bi se ptičja gripa razbohotila v epidemijo, sem pisala, bi bile »gospodarska cena, politična škoda in človeške izgube velikanske. Nujen je sprejem pogodbe o patogenih.«