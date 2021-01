Koronska univerza – huronske težave

Slovenska javnost se v zadnjih mesecih intenzivno ukvarja z osnovnimi in srednjimi šolami, zaprtimi zaradi epidemije covida-19. Ravnatelji in učitelji opozarjajo na neizbežne negativne posledice, ki jih tovrstno zaprtje pušča na generaciji učenk in učencev, ki to šolsko leto preživljajo pred računalniškimi ekrani. Prav tako se oglašajo že skorajda do kraja izmučeni starši, ki so v pomembni meri nadomestili učiteljice in učitelje, tako pri motivaciji kot pri pojasnjevanju šolskih vsebin.