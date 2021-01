Koronavirus in pravna država v letu 2020

Kot je povedalo in napisalo že veliko komentatorjev, je bilo leto, ki je za nami – leto 2020 – nekaj posebnega. Ni veliko ljudi, ki so pred tem letom preživeli kaj podobnega, z delno izjemo tistih, ki so preživeli drugo svetovno vojno. Realna grožnja pandemije koronavirusa (sars-cov-2) oziroma bolezni covida-19, na drugi strani pa omejitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kakršnih mirnodobna Evropa še ni videla.