Intervju Janez Koželj, ljubljanski podžupan: Drugje so na svoje glavno mesto ponosni

Leta 2007 je že po nekaj mesecih na občini skupaj z ekipo sodelavcev in zunanjih strokovnjakov začrtal vizijo razvoja Ljubljane do leta 2025, ki je takrat v javnosti odmevala predvsem zaradi ambicioznih projektov. Marsikateri resda še vedno ni uresničen, a za to je v pretežni meri kriva država, ki v teh letih ni bila sposobna slediti ambicijam svojega glavnega mesta. Kljub temu branje skoraj 14 let stare vizije razkriva, kako dosledno je pravzaprav mesto poskušalo slediti zastavljenim ciljem trajnostne prenove, ki so danes še bolj aktualni kot takrat.