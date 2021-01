Z novim letom se je petnajstim, ki so ga v preteklih dveh letih že začele izvajati, pridružilo še enajst zveznih držav. Zakon, ki so ga poimenovali »ley Olimpia« – po Olimpii Coral, ki je začela boj proti spletnemu kriminalu zaradi lastnih izkušenj – bo v prihodnje kaznoval vse tiste, ki bodo splet izkoristili za nasilje nad ženskami. Vse doslej je v Mehiki to veljalo za neke vrste kavalirski delikt, toda prav Olimpia Coral dobro ve, da lahko takšna dejanja uničijo življenje mladih deklet. Odrasla je v revni staroselski družini v majhnem mestecu Huauchinango v zvezni državi Puebla. Vzgojena je bila v prepričanju, da bo »poštena« ženska, da se bo poročila, rodila otroke. Ko je bila stara 18 let, pa je njen nekdanji prijatelj na družbenih omrežjih objavil posnetke, na katerih je bila gola, in s tem uničil vse predstave o življenju, ki se ga je nadejala. Od takrat se je njen vsakdan spremenil v pekel. Ljudje so jo zasmehovali, jo zmerjali in jo obsojali, kljub temu, da je bila v resnici žrtev nekoga, ki je javno objavil posnetek, ki nikdar ni bil namenjen javnosti. Ko je zadeva prišla v medije, ki so poročali o dogodku in objavljali njeno fotografijo na naslovnicah, je bilo tako, kot bi jo »vsakič znova posilili, ne da bi se je dotaknili«, je pripovedovala Olimpia. Najhujše pa je bilo, ko je njen brat posnetke pokazal njeni sicer nepismeni materi. Olimpia se je vrgla na tla in jo prosila, naj ji pomaga umreti. A mama jo je podprla in Olimpia je odšla v boj. Najprej od doma v glavno mesto in tam je našla sotrpinke, somišljenice, soborke. Ustanovila je organizacijo Frente Nacional para la Sororidad, se povezala z odvetnicami in se začela boriti za reforme. V časih, ko se zaradi pandemije tudi v Mehiki povečuje tako nasilje nad ženskami kot tudi nasilje na spletu, je zakon, ki ga je izborila, pomemben bolj kot kdajkoli prej.