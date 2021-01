Pred ukrepi zaradi epidemije koronavirusa marca letos je bil tam najmanj enkrat na mesec. Izrael je pravkar sredi tretje ustavitve javnega življenja, zaprte so restavracije, lokali, muzeji, fitnesi in kinodvorane. Ko se je začela epidemija, se je Nissan sam prijavil, da se bo proti virusu boril v prvi frontni črti, in nedavno je bil za svojo prostovoljno dejavnost »nagrajen«. Na božični večer je prejel prvo dozo cepiva proti covidu-19, kmalu se mu obeta druga. S tem bo Nissan, tako vsaj računa, znova dobil del svoje svobode. Večina držav sicer s tehtnimi razlogi zavrača stališče, da bi cepljeni in s tem imunizirani uživali privilegije v primerjavi s tistimi, ki cepiva še niso prejeli, v Izraelu pa jim vlada obljublja vrsto prednosti. Cepljeni naj bi v prihodnje lahko skupaj s tistimi, ki predložijo negativen test ali pa so bolezen že preboleli, obiskovali tako kinodvorane, koncerte in muzeje kot tudi restavracije in kavarne, potovali naj bi lahko celo v tujino. Izrael s tem ciljem na vidiku sklepa dogovore z več državami. Ta teden je vlada predstavila mobilno aplikacijo, ki naj bi delovala kot neke vrste digitalni dokaz imunosti. Izrael je ena tistih držav, ki so najbolj pohitele s cepljenjem, v tem tednu naj bi prvo dozo cepivo prejelo okoli 15 odstotkov državljanov. Do konca marca naj bi jih cepili že 4 milijone. Nissan pa se kljub ljubezni do filma najbolj veseli, da mu bo tako imenovani zeleni potni list kmalu omogočil srečanje z njegovim bratom v francoskem Montpellieru. Nadeja se, da ga bo po več kot letu dni spet videl in da mu ob tem ne bo treba v karanteno.