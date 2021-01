Brina Svit o tem, da je ponosna na slovenske proteste

»Na slovenske proteste sem ponosna. Mnogi ne gledajo križem rok, kaj se dogaja. Poleg tega gre za demonstracije z veliko ustvarjalnosti in domišljije. Če bi živela v Ljubljani, bi bila tudi jaz med njimi. Ker sem proti orbanizaciji Slovenije, ker me je sram, da drsimo nekam, kamor ne spadamo. Ker sem proti načrtu oboroževanja za velik denar. Ker sem proti kulturni politiki, ki jo izvaja nova vlada. Proti omejevanju svobodnega govora in mišljenja. In ker ne razumem, kako se lahko tako slabo vodi sanitarno krizo.«