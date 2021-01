Po prepričanju sodišča je Turk Romano umoril na grozovit način in iz brezobzirnega maščevanja. Ko mu je povedala, da je njunega razmerja konec in da naj se takoj izseli iz hiše, jo je brutalno napadel z nožem in jo štirikrat zabodel v predel leve dojke, pri čemer je bil usoden vbod v desni srčni prekat, zaradi česar je žrtev izkrvavela na kraju dogodka.

Dvakrat jo je zabodel tudi v hrbet ter jo porezal po obrazu, rokah, nogah, trebuhu. Napad naj bi po prepričanju sodišča trajal nekaj minut, obtoženi je vmes celo zamenjal nož. Pritožbo sta že napovedala tako tožilstvo, ki je predlagalo najvišjo, to je 30-letno zaporno kazen, kot tudi obramba, ki vztraja, da ni šlo za umor, ampak za uboj, za katerega je zagrožena tudi bistveno nižja kazen.