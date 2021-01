Skender ni več trener Olimpije

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane, ki po jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije zaseda drugo mesto na lestvici, bo spomladi igral po napotkih novega trenerja. Kot so sporočili iz kluba, so se namreč razšli z dosedanjim strategom Dinom Skenderjem in preostalim strokovnim štabom.