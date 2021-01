V eksploziji so bili poškodovani trije občani, ki so jih pripeljali v celjsko bolnišnico. Po oceni Požežnika je nastala velika gmotna škoda, saj je veliko oken razbitih.

»Trenutno poteka pregled prostorov avtobusne postaje in njihovo prezračevanje. Na kraju dogodka je bilo sedem poklicnih gasilcev in gasilci treh celjskih prostovoljnih gasilskih društev,« je še dodal Požežnik.

Kot je za STA povedala tiskovna predstavnica celjske policije Milena Trbulin, omenjene ranjene osebe naj ne bi utrpele hujših poškodb.

Več podatkov o dogajanju bo policija sporočila v nadaljevanju. Policija poziva občane, naj se ne zadržujejo v bližini kraja eksplozije.

S celjske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje so medtem sporočili, da je zaradi izrednega dogodka do preklica zaprta Mariborska cesta v Celju v okolici nove avtobusne postaje.