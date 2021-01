Danes, okoli 12.31 je na glavni avtobusni postaji v Celju odjeknila eksplozija. Po prvih podatkih sta bili pri tem poškodovani dve osebi. Vzrok eksplozije še ni potrjen, celjski policisti pa ne izključujemo možnosti, da je do eksplozije prišlo zaradi napake na plinski napeljavi.

Ogled kraja dejanja, ki sta se ga udeležila tudi državni tožilec in preiskovalni sodnik, poteka. Občane pozivajo, naj se ne zadržujejo v bližini kraja eksplozije.

S celjske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje so medtem sporočili, da je zaradi izrednega dogodka do preklica zaprta Mariborska cesta v Celju v okolici nove avtobusne postaje.