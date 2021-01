Predvsem so nevarna strmejša pobočja in mesta z napihanim snegom ter grape, kjer se je sneg akumuliral. Tam lahko že ob majhni obremenitvi s strmih pobočij sprožite plaz kložastega snega. Na strmih pobočjih so možni tudi posamezni spontani kložasti plazovi, opozarjajo na Arsu.

Nadaljuje se razmeroma hladno vreme s temperaturo pod ničlo. Zato se sneg le počasi preobraža in seseda. Snežna odeja je večinoma mehka in se globoko predira, ponekod je nastala skorja zaradi vetra, na nekaterih prisojnih pobočjih tudi zaradi sonca v preteklih dneh, čeprav ga je bilo malo. Skorja je nastala tudi v nižjih legah sredogorja zaradi ohladitve, ko je mokri sneg pomrznil. Veliko je zametov in opasti, vetru izpostavljene lege so precej spihane.

V petek bo pretežno oblačno in megleno, občasno bo rahlo snežilo. Suho bo v zahodnih Julijcih in zahodnih Karavankah. Temperatura bo pod ničlo, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri.

V soboto bo sprva delno jasno, čez dan se bo od juga oblačilo. Baza oblakov bo večinoma visoko nad vrhovi, le v Kamniško Savinjskih Alpah bo lahko nastal venec oblakov predvsem na nadmorskih višinah med 1300 in 1800 metri. Pihal bo šibak severovzhodnik.

V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno in suho vreme. Pihal bo šibak do zmeren severovzhodnik. Hladno bo, na 1500 metrov bo temperatura okoli minus 8 stopinj Celzija. V ponedeljek bo oblačno in megleno, občasno bo rahlo snežilo.

Snežna odeja se bo le počasi sesedala in preobražala, sneg bo zaradi hladnega vremena ostal suh in mehak. Hladno vreme lahko oslabi povezanost snežne odeje. Na izpostavljenih mestih, zlasti na primorski strani gora bo pihal okrepljen veter vzhodnih smeri, ki bo prenašal nov rahel sneg in gradil nove klože. Nevarnost snežnih plazov bo nad okoli 1400 metrov ostala tretje stopnje, nižje pa večinoma druge stopnje, so še zapisali na Arsu.