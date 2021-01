Kot so sporočili iz Policijske uprave Kranj, je minulo leto na gorenjskih cestah umrlo 11 ljudi, leto prej pa devet. Prvo prometno nesrečo s smrtnim izidom so obravnavali februarja, ko je na Lipcah voznik trčil v drugo vozilo. Povzročitelj je umrl, poškodovanih je bilo še šest oseb.

Februarja je na območju Gorenje vase umrl voznik, ki je zapeljal s ceste. Marca je na območju Brda pri Kranju umrl kolesar. Junija se je v Trebiji smrtno ponesrečil motorist, julija pa je po trčenju umrl voznik v Podbrezjah. Avgusta je v eni nesreči voznik trčil v železniški nadvoz v Vrbi, v drugi nesreči pa je v okolici Kranja voznik zapeljal s ceste in umrl. Septembra sta v eni nesreči v Selški dolini umrla motorist in potnica na motornem kolesu, oktobra pa voznica pri Spodnjem Brniku in še motorist v Lescah, so zapisali na kranjski policijski upravi.

Na policiji so ob tem ponovno pozvali k previdnosti in izogibanju tveganjem, ki vodijo v nesreče. Vozniki naj vozijo s prilagojeno hitrostjo in na zadostni varnostni razdalji. Prav tako naj se izogibajo prehitevanju, med udeležbo v prometu pa naj ne uporabljajo telefona.