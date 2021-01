Klavrno se je končalo leto za mamo in hčer iz Nove Gorice. Na predvečer silvestrovega sta se sprehodili do bližnjega bencinskega servisa, kjer sta ob bankomatu opazili urinirati 26-letnika. Moški ju je med hojo do avta nedostojno ogovoril, onidve pa sta ga opozorili, da se v javnosti ne urinira kar povsod. Razburjen ju je začel nadirati, skušal je izstopiti iz avta, da bi jima še »ročno« pokazal, da je včasih bolje molčati, a je agresivnežu 46-letna ženska zaloputnila vrata avta. To je bila kaplja čez rob za 43-letnika z zadnjih sedežev, ki je izstopil in 18-letnico s pestjo mahnil po nosu, ona pa mu je skušala udarce vrniti. Mama se je postavila med svojo hčer in napadalca, trojici se je pridružil prej lulajoči moški in sopotnika najprej skušal umiriti, nato pa se pretepu nad ženskama pridružil še sam. Na pomoč jima je priskočil varnostnik iz bližnje trgovine, ki je nasilneža nagnal. Policija ju je kmalu ulovila, saj sta ji znana že od prej.

Ukradla denar – in meso iz skrinje

Nedolgo tega so zamaskirani nepridipravi sredi noči v Krškem vlomili v hišo starejšega moškega, ga zbudili, zvlekli iz postelje, ga tepli, mu grozili z nožem in od njega zahtevali denar. Ali so mislili, da je gospod bogataš, ne vemo, so pa med pregledom hiše izmaknili manjšo vsoto denarja, a ker to ni bilo dovolj, so brskali še dalje in v zamrzovalni skrinji odkrili zaklad. Meso. Ukradli so tudi tega (kakšne vrste je bilo in s koliko paketi so si postregli, policija ni sporočila), lastniku še enkrat zagrozili in mu uničili telefon. Lažje poškodovanega so ga oskrbeli reševalci, policisti pa so kmalu prijeli dva osumljenca iz bližine Brežic, stara znanca policije, od katerih je eden star rosnih 19 let. Starejšega so poslali v pripor, mlajšega vtaknili v hišnega. Kaj se je zgodilo z mesom, ostaja skrivnost.

Brez elektrike mu živeti ni

Koliko policistov potrebujete, da sosed neha na polno »razbijati« z muziko? Enega. Da pokliče uslužbenca elektropodjetja, ki sosedu izklopi elektriko. Sliši se kot vic, a ni. Življenje je včasih pač veliko bolj zabavno, kot si mislimo. Zgodilo se je v Idriji nedolgo tega. Neki večer je moški v bloku poslušal glasbo zelo zelo na glas. Ura je bila enajst, bil je pijan, dobre glasbe pa ne gre poslušati po tihem ali bognedaj na slušalke. Jakosti glasbe ni znižal niti potem, ko so ga policisti opozorili na kaljenje nočnega miru in počitka. »V lastnem stanovanju lahko delam, kar hočem!« bi jim lahko zabrusil. A ni čisto tako. Zviti policisti so se znašli. Poklicali so uslužbenca elektropodjetja, ki je izklopil elektriko v stanovanju in s tem poskrbel za spokojno tišino. No, vsaj glede glasbe. Gospod poslušalec se namreč še vedno ni hotel pomiriti, zato so ga policisti odpeljali s seboj na izlet (in to znotraj časa omejitve gibanja!) v prostore za pridržanje, kjer se je sčasoma streznil.