Muzikačaka: Življenje in povezava na daljavo (Samozaložba, 2020) Intimen dnevniški zapis Sare Korošec je nastajal v izolaciji med haloškimi griči in zapuščenimi hišami, kjer, kot potoži, »ni nikogar več doma«. Muzikačaka je sama svoj band, poskrbela je za vse vidike produkcije svojega že četrtega albuma, le pri obeh odah megli se ji je pridružil bobnar. Kombinaciji klavirja, zborovskega petja, terenskih posnetkov narave, harmonike, trstenk in še česa je dodala tudi knjižico s poezijo. »Psi so v prvih bojnih linijah haloške samote,« pravi. ku

2020 Seconds: Alive (Nika Records, 2020) Eden izmed vrhuncev (sicer zdesetkanega) koncertnega dogajanja je bil projekt 2020 Seconds za štirinajst glasbenikov v zasnovi pianista Tineta Grgureviča - Bowraina, ki je bil posnet v živo konec januarja v Kinu Šiška. Zrelo, mojstrsko glasbeno delo se giblje v polju klasičnih, jazzovskih in elektronskih zvrsti, minimalizmu naklonjen Grgurevič pa navdih črpa iz izkušenj rezidence v živahni Južni Afriki. Nastopajo Drago Ivanuša, Igor Matković, Zvezdana Novaković in drugi. ku

Oholo!: Mnogobolje (Zavod Sploh, 2020) Kako smo? Mnogobolje, odgovarja band Oholo! z albumom, ki spaja različne oblike avantgardnega jazza in tudi afriških godb, ki jih pretvarja v abstrakten zvok improvizacije. Uigrana, mestoma presenetljivo plesna druščina – bobnar, kitarist, kar dva kontrabasista, dva saksofonista, violinist. Skupaj ustvarjajo kompleksno in dinamično glasbo, ki oživlja energijo, znoj starih jazzovskih salonov in beznic, a obenem ostaja izzivalna, odprta in zazrta v prihodnost. ku

Hostnik pa Krečič: Mačahe (Samozaložba, 2020) Apostol Pavel je nekoč dejal, da je na življenje treba gledati z njegovega konca, in dvojec Hostnik pa Krečič se na skupnem prvencu te misli oklepa od konca do začetka. Osrednji motiv je človeško minevanje, ki pa nima žalostne konotacije, temveč zabaven, črnohumoren pridih, kjer besedila, zapeta v suškem narečju, oblikujejo mikrolokacijski žanr. Haiku šansoni z verzi ostro zarežejo v stereotipe o koncu. Vse, kar ste si vedno želeli vedeti o smrti, pa niste upali vprašati. bg