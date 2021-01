Von der Leynova napovedala dodatnih 300 milijonov odmerkov cepiva Pfizerja in BioNTecha

EU se je s podjetjema Pfizer in BioNTech dogovorila za razširitev pogodbe in nabavo še dodatnih 300 milijonov odmerkov cepiva, je danes v Bruslju sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Prvih 75 milijonov dodatnih odmerkov bo na voljo od drugega četrtletja tega leta, preostalo v tretjem in četrtem četrtletju, je pojasnila.