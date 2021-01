Po podatkih vlade so v četrtek opravili 5259 PCR testov in z njimi potrdili 1596 okužb. Delež pozitivnih PCR testov je tako znašal 32,02 odstotka.

V četrtek so opravili tudi 9459 hitrih antigenskih testov, med katerimi jih je bilo pozitivnih 449 oziroma 4,7 odstotka.

Umrla sta dva covidna bolnika manj kot sredo, prav tako je bilo v četrtek hospitaliziranih devet bolnikov manj kot dan prej. Dva bolnika več pa sta potrebovala intenzivno zdravljenje.

Na današnji tiskovni konferenci o aktualnem dogajanju v zvezi z epidemijo bolezni covid-19 sodelujejo predsednik vlade Janez Janša ter ministra Zdravko Počivalšek in Matej Tonin. Skupaj predstavljajo strategijo boja proti novemu koronavirusu.

Odpiranje vrtcev in šol odvisno od stanja v posamezni regiji

Janša je povedal, da smo v najzahtevnejšem času epidemije in da vrha še nismo dosegli. Pravi, da imajo podobne težave tudi ostale države severne poloble. »Tudi države, ki imajo veliko zmogljivejši in sodobnejši zdravstveni sistem kot mi, se soočajo s težavami,« je povedal in dodal, da nas do učinkov cepljenja, ki bodo začeli ustavljati epidemijo, loči še nekaj težkih tednov. Ukrepi, ki so trenutno v veljavi oziroma so bili na včerajšnji seji vlade spremenjeni, ostajajo v veljavi najmanj do 18. januarja za vso državo. Vlada bo od prihodnje srede enkrat tedensko preučevala številke in odločala o morebitnem sproščanju ukrepov po regijah glede na prej določene kriterije. Za sproščanje po posameznih regijah bo sicer treba najprej na nacionalni ravni izpolniti kriterij manj kot 1350 okužb s koronavirusom v zadnjih sedmih dneh in manj kot 1200 hospitaliziranih covidnih bolnikov, je poudaril Janša. Šele nato se bo ugotavljalo, katere regije so primerne za sproščanje posameznih ukrepov.

Janša računa, da bodo v naslednjih sedmih dneh vsaj nekatere regije dosegle stanje, ko se bo lahko začelo sproščanje ukrepov v skladu z novo strategijo. Prioriteta je zagon šolstva za prvo triado po modelu C, kjer je več prostora med učenci, in odprtje vrtcev za vse. Janša je povedal, da bo odpiranje vrtcev in šol odvisno od uspešnost posamezne regije.

Med regije, ki bi lahko načrt pričele izvajati že sedaj, a ga ne morejo, ker je skupno stanje v državi preslabo, je Janša naštel Goriško, Obalno-kraško in Gorenjsko regijo.

Kot je še izpostavil Janša, različna epidemiološka situacija v regijah terja selektiven pristop tako k sproščanju ukrepov kot pri cepljenju. V prihodnjem tednu, ko se bo začelo cepljenje najstarejših v zdravstvenih domovih, bodo predstavili tudi načrt cepljenja po tednih za posamezne prednostne kategorije, delno tudi načrt z regionalnimi prednostmi.