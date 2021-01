Številni državniki po svetu so se odzvali na dogajanje v Združenih državah. Večina je izrazila prepričanje, da bodo ZDA kos izzivom, nekateri pa so v dogajanju videli dokaz, da ima zahodna demokracija slabe plati, kot je denimo dejal iranski predsednik.

Borut Pahor, slovenski predsednikObsojam napad na simbol ameriške demokracije… Verjamem v moč in vitalnost ameriške demokracije, ki bo premagala tudi te izzive, in želim miren zaključek prehodnega obdobja. Prepričan sem, da bo novoizvoljeni predsednik Biden skupaj z vsemi zmernimi političnimi silami ponovno povezal sedaj globoko razdeljeno Ameriko.

Janez Janša, slovenski premier

Vsi bi morali biti zaskrbljeni zaradi nasilja, ki se dogaja v Washingtonu. Upamo, da je ameriška demokracija odporna, globoko zakoreninjena in bo prestala to krizo.

Igor Zorčič predsednik državnega zbora

Osrednje sporočilo, ki je prišlo preko medijev do nas, je, da se moramo politiki v prvi vrsti zavedati, kako težke so lahko naše besede… Kar smo videli, je bila učna ura za vse nas, za politike v Evropi, tudi v Sloveniji.

Boris Johnson, britanski premier

Sramotni prizori v kongresu. ZDA so simbol demokracije v svetu in ključno je, da pride do mirnega in urejenega prenosa oblasti.

Angela Merkel, nemška kanclerka

Globoko obžalujem, da predsednik Trump vse od novembra in še včeraj ni priznal poraza. Temeljno načelo demokracije je, da so na volitvah zmagovalci in poraženci.

Emmanuel Macron francoski predsednik

Kar se je zgodilo v Washingtonu, gotovo ni ameriško. Verjamemo v moč naših demokracij, v moč ameriške demokracije.

Ursula von der Leyen predsednica evropske komisije

Verjamem v moč ameriških institucij in demokracije. Miren prenos oblasti je v njenem jedru. Joe Biden je zmagal na volitvah, veselim se sodelovanja z njim.

Marija Zaharova, tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva

Volilni sistem v Združenih državah je arhaičen, ne ustreza sodobnim demokratičnim standardom, ustvarja priložnosti za številne kršitve, ameriški mediji pa so postali orodje političnega boja.

Hasan Rohani, iranski predsednik

Kar se je zgodilo v Ameriki, kaže, kakšen neuspeh je zahodna demokracija. Populist je uničil ugled svoje države.

Gabi Ashkenazi izraelski zunanji minister

Prepričan sem, da bodo Američani in njihovi izvoljeni predstavniki znali odvrniti ta napad in bodo še naprej branili vrednote, na katerih so Združene države nastale. agencije