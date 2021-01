Ob tem se v UKC pripravljajo na tretji val epidemije. Generalni direktor zavoda Janez Poklukar meni, da bi morali zaradi pomanjkanja osebja kadre s področja zdravstvene nege racionalizirati oziroma prerazporediti. »Ta trenutek imamo po Sloveniji približno 850 medicinskih sester v referenčnih ambulantah, centrih za krepitev zdravja, v zdravstvenovzgojnem delu in nekaterih drugih deloviščih, ki ta trenutek, ko je ključno reševanje življenj, morda niso najbolj potrebna,« je dejal v izjavi za javnost. Kot so še pojasnili v UKC, je velik porast prihodov v urgentno internistično ambulanto običajna posledica novoletnih praznikov, toda letos je bilo precej huje kot običajno. K večjemu prilivu so poleg zimskega časa in respiratornih okužb prispevali zlasti zapleti pri bolnikih, ki so covid že preboleli, in več napotitev iz domov za starejše.