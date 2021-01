Nizozemska devica (Marente de Moor; KUD Sodobnost International, 2020)

Nizozemska devica je roman Marente de Moor, ki je bila na Nizozemskem za svoja dela večkrat nagrajena. V njem se vrne v leto 1935, ko osemnajstletna sabljačica Janna pripotuje k očetovemu prijatelju Egonu, izvrstnemu učitelju sabljanja. Znajde se torej v nenavadnem dvorcu v bližini Aachna in se zaljubi v iznakaženega gospodarja. Roman o iniciaciji mlade junakinje v svet odraslih, in to v napetem času, ki bo usodno zaznamoval tudi zgodovino Evrope, je prevedla Mateja Seliškar Kenda.