V Sloveniji se se že vrsto let soočamo z velikim pomanjkanjem primernih stanovanj. Ponudba javnih najemnih stanovanj ne sledi povpraševanju, otežen dostop do stanovanj pa je še posebej pereč pri mladih, socialno šibkih in drugih ranljivih skupinah. Po razpoložljivih podatkih primanjkuje v Sloveniji skoraj 10.000 javnih najemnih stanovanj, 600 bivalnih enot in vsaj 500 oskrbovanih stanovanj.

Po drugi strani statistični podatki kažejo, da je v Sloveniji kar 20 odstotkov celotnega stanovanjskega fonda nenaseljenega. Del praznih stanovanj je neprimeren za bivanje ali pa so stanovanja prazna zaradi neprimerne lokacije oziroma nezadostnega vzdrževanja. Številni lastniki svojih stanovanj ne želijo oddati na najemnem trgu tudi zaradi bojazni, da najemnika, ki ne plačuje najemnine in stroškov, ne bodo mogli izseliti iz stanovanja.

Zvišanje subvencije najemnine H krepitvi fonda javnih najemnih stanovanj bo po oceni vlade pripomogla novela stanovanjskega zakona, ki ga je vlada sprejela včeraj. Temeljne novosti, ki naj bi zaustavile krčenje števila javnih najemnih stanovanj in omogočile pridobivanje novih, so vzpostavitev javne najemniške službe, možnost višjega zadolževanja stanovanjskih skladov, uskladitev višine neprofitne najemnine ter prilagoditev sistema subvencioniranja, ki bi zaščitil socialno ogrožena gospodinjstva. Po predlogu novele stanovanjskega zakona bi se vrednost točke, ki se uporablja za določitev vrednosti stanovanja, za katerega se zaračunava neprofitna najemnina, z obstoječih 2,63 evra zvišala na novo vrednost 3,50 evra postopno v treh letih. Ob tem bi se subvencija najemnine zvišala na največ 85 odstotkov priznane neprofitne najemnine (sedaj 80 odstotkov), kar po navedbah ministrstva za okolje in prostor zagotavlja, da dvig neprofitne najemnine ne bo prizadel socialno najbolj ranljivih, ki so že sedaj upravičeni do polnega subvencioniranja najemnine. Posledično bi se zvišala tudi priznana neprofitna najemnina pri izračunu subvencije k plačilu tržne najemnine, in sicer z obstoječih treh evrov za kvadratni meter stanovanjske površine na štiri evre za kvadratni meter stanovanjske površine. S tem bi se nekoliko povečalo tudi število upravičencev do subvencije k plačilu tržne najemnine. Po navedbah ministrstva je namreč eden glavnih razlogov za krčenje fonda javnih najemnih stanovanj prenizka neprofitna najemnina - vrednost točke za določanje te najemnine se ni revalorizirala od leta 2007 - zaradi česar skladi ne morejo ne ohranjati obstoječega fonda stanovanj in tudi ne investirati v gradnjo novih.

Omogočeno bo višje zadolževanje Dodatna sredstva za gradnjo stanovanj bi zagotovili tudi z višjim dovoljenim zadolževanjem Stanovanjskega sklada RS in občinskih javnih stanovanjskih skladov. Po predlogu bi se lahko sklad zadolžil za 50 odstotkov svojega izkazanega namenskega premoženja, in sicer 10 odstotkov po zakonu o javnih skladih in dodatnih 40 odstotkov po predlogu tega zakona (sedaj 20 odstotkov). Do 50 odstotkov svojega namenskega premoženja (sedaj postopno do 10 odstotkov) se bodo lahko po novem zadolžili tudi občinski skladi. Predlog predvideva tudi vzpostavitev javne najemniške službe, ki bi imela vlogo posrednika, upravitelja in vzdrževalca najemnih stanovanj. Lastnike stanovanj naj bi razbremenila vseh poslov in tveganj, povezanih z oddajo stanovanj, dolgoročno pa bi jim zagotavljala prejemanje rednih dohodkov. Najemniško službo bi ustanovil stanovanjski sklad. Višina najemnine, ki bi jo služba kot mesečno nadomestilo za uporabo stanovanja izplačevala lastniku stanovanja, bi bila po predlogu predmet individualnega dogovora med njo in lastnikom stanovanja. Predvideno je skrajšanje odpovednega roka tako za najemnika kot za najemodajalca, če ni s pogodbo določeno drugače, s sedanjih 90 na 60 dni, ter skrajšanje roka za izselitev, ki ga določi sodišče v sodnem postopku, s 60 na 30 dni.

Spremembe glede soglasij etažnih lastnikov Novosti so predvidene tudi pri upravljanju večstanovanjskih stavb in glede potrebnih soglasij etažnih lastnikov. Med drugim bo za dela, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, po novem namesto sedanjih 100 odstotkov zadoščalo soglasje več kot 75 odstotkov solastnikov. Dela, ki pomenijo izboljšavo (na primer vgraditev novih naprav, opreme ali instalacij), pa bodo štela med posle rednega upravljanja in bo zanje potrebno soglasje 50 odstotkov lastnikov (sedaj je za izboljšave potrebno 75-odstotno soglasje). Na ministrstvu ob tem poudarjajo da je v teh primerih za preglasovanja etažnega lastnika predvideno sodno varstvo (nepravdni postopek). Predvideno je, da bodo morali upravniki odpreti ločene fiduciarne račune za rezervni sklad za vsako večstanovanjsko stavbo posebej. Se bodo pa lastniki stanovanj v več večstanovanjskih stavbah lahko dogovorili, da se sredstva za te stavbe zbirajo na enem računu, pri čemer bo moral upravnik voditi knjigovodsko ločeno evidenco za vsako večstanovanjsko stavbo posebej. Medtem ko je bilo v prejšnjih predlogih prenove stanovanjskega zakona predvideno, da bi bil mandat upravnika omejen na pet let, ta predlog določa, da bodo lahko etažni lastniki pogodbo o upravljanju stavbe z upravnikom sklenili za določen ali nedoločen čas, kot velja že sedaj. Pri prvi investitorjevi določitvi upravnika pri novozgrajenih stanovanjih pa se bo pogodba z upravnikom sklenila največ za 3 leta od dneva izdaje uporabnega dovoljenja. Predlog vključuje predkupno pravico Stanovanjskemu skladu RS pri prodaji zazidljivih občinskih zemljišč, namenjenih večstanovanjski gradnji, ter razširitev inšpekcijskih določb in določitev izvršbe inšpekcijske odločbe s prisilitvijo z denarno kaznijo.

Finančni stroški naj bi porasli na 6,2 milijona evrov Zaradi postopnega dviga višine neprofitne najemnine in postopne širitve obsega izvajanja javnega najema stanovanj bi po ocenah vlade dodatne finančne obveznosti za državni proračun in občinske proračune letos znašali 2,315 milijona evrov, do leta 2024 pa postopno narasle na 6.174.400 evrov, kolikor naj bi znašale tudi vsa nadaljnja leta. Analiza razpoložljivih podatkov kaže, da se bo ob uveljavitvi polne vrednosti točke za izračun neprofitne najemnine priliv občinam iz neprofitnih najemnin povečal za 14,9 milijona evrov. Ob upoštevanju večjih izdatkov občin za subvencije neprofitnih in tržnih najemnin pa naj bi se skupni neto prihodek občin povečal za 11,2 milijona evrov.

Nezadovoljstvo nad novelo zakona Ministrstvo za okolje in prostor je v javni obravnavi osnutka novele stanovanjskega zakona, ki je potekala lani poleti prejelo pripombe 84 zainteresiranih oseb oziroma deležnikov stanovanjske politike Občine so med drugim predlagale, da stanovanjski sklad pri prodaji stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo v občinski lasti ne bi imel predkupne pravice, a na ministrstvu predloga niso upoštevali. Združenje etažnih lastnikov Slovenije je proti predlaganim spremembam stanovanjskega zakona, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjskih stavb. Nedopustno se jim zdi določilo, da lahko upravnik s soglasjem polovice etažnih lastnikov izvede novo vgradnjo ali zamenjavo elementa oz. izboljšavo pred iztekom pričakovane življenjske dobe naprav in sistemov. Novela bo po njihovem mnenju neustavna, če bo določala, da se lahko v lastninska upravičenja posega brez soglasja vseh etažnih lastnikov. Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) podpira rešitve novele stanovanjskega zakona za več najemnih stanovanj. Meni pa, da so potrebni dodatni ukrepi, kot so zagotovitev dodatnih sredstev za gradnjo, omejevanje oddajanja nepremičnin v turistični namen in obdavčenje praznih nepremičnin. V organizaciji pričakujejo, da država pristopi k izgradnji javnih študentskih domov v Ljubljani in na Obali, s čimer bi sprostila najemniški trg za ostale skupine prebivalstva, še posebej mlade, ki so že zaposleni in se osamosvajajo. Predlog zakona so podprli tudi GZS – Zbornici za poslovanje z nepremičninami predlog zakona podpira, pričakujejo pa, da se bo takoj po uveljavitvi novele zakona nadaljevala strokovna razprava za pripravo celovite reforme stanovanjskega zakona.

Sprejet tudi zakon o katastru nepremičnin Vlada je včeraj potrdila tudi predlog zakona o katastru nepremičnin, ki bo nadomestil veljavni zakon o evidentiranju nepremičnin in združil sedanja zemljiški kataster in kataster stavb. Zakon o katastru nepremičnin bo kot temeljni sistemski predpis določil vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra nepremičnin, evidence državne meje, registra prostorskih enot in registra naslovov. Osrednji cilj zakona je vzpostavitev enotne evidence o parcelah, stavbah in delih stavb v Sloveniji.