Zdaj pa je treba posodobiti še druge proge, predvsem regionalne, in na novo zgraditi določene odseke, tako da bo potniku omogočeno časovno in cenovno konkurenčnejše ter okolju prijaznejše potovanje v primerjavi z vožnjo z avtomobilom ali vlakom danes. Ključna je posodobitev regionalnih prog, predvsem iz Ljubljane proti Kamniku in Grosupljemu ter naprej proti Kočevju in Novemu mestu, pa tudi belokranjske in koroške proge ter trase med Bohinjsko Bistrico in Novo Gorico. Država regionalnih prog razen kočevske v zadnjem času ni posodabljala. Zato obstaja velik potencial za razvoj potniškega prometa prav v regionalnih progah, ki so zastarele in ne omogočajo preboja za potnike.

Dvotirnost je nujna na progi do Grosupljega in na jedrni progi do Kranja. Predlagali smo še, da se glavna proga iz Maribora proti Ljubljani in naprej proti Kopru na nekaterih odsekih zgradi na novo, da se skrajšajo potovalni časi. To so velike, a nujne investicije, da bi bil železniški promet učinkovitejši in prijaznejši do potnikov. Tretji del pa je vozlišče okoli Ljubljane, ki je pomembno za dolgoročni razvoj železniškega prometa v Ljubljani. Delo