Za to funkcijo je bil imenovan gospod Andrew Kenneth Slome. Ker nas je zanimalo, kdo je gospod Slome, smo s trdim raziskovalnim delom odkrili, da je častni konzul Slovenije že od leta 2011, da pa se je poleti upokojil po 40 letih vodenja hotelskih golf resortov Sugar Beach in La Pirogue v mestu Flic en Flac, kjer je bil do sedaj slovenski konzulat. Ker se je očitno preselil v sosednje mesto, se je z njim preselil tudi konzulat.

Sedaj tudi razumemo, zakaj se je morala Vlada RS tik pred silvestrovim ukvarjati z Mauritiusom. Kot je pred dvema dnevoma omenil minister za zdravje, so pomembne tudi psihološke posledice dolgotrajnega zaprtja družbe. Tako pa so nam dali vedeti, da ko nas bodo tam nekje aprila izpustili iz občin, nas na sončnem Mauritiusu še vedno čaka dobra konzularna zveza za dostop do golfišč in resortov.